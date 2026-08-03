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Силовые структуры
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15:03, 3 августа 2026Силовые структуры

Действия российского министра нанесли многомиллионный ущерб бюджету

В Удмуртии суд приговорил экс-главу Минприроды Удалова к 5 годам колонии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу Минприроды региона Дениса Удалова, действия которого нанесли федеральному бюджету многомиллионный ущерб. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Удалова задержали весной 2024 года.

По версии следствия, в период с июля 2019 года по декабрь 2020 года тогда еще министр согласовал документацию с завышенными сведениями об объеме выполненных работ по расчистке русла реки Увы. В результате ущерб бюджету превысил 23 миллиона рублей.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил к семи годам колонии общего режима руководителя коммерческой организации «Вест» Бориса С., который нанес ущерб бюджету в размере более 51 миллиона рублей.

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