На Украине сообщили об одном из наиболее массированных ударов по Киеву

Марина Совина (ночной редактор)
Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 24 мая ВС РФ атаковали украинскую столицу с использованием порядка 50 ракет и до 700 беспилотников разных типов.

Ранее канал «Военный Осведомитель» сообщил, что для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, включая «Циркон» и «Кинжал».

На Украине также показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

