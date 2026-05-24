В Киев полетела «почти вся номенклатура» российских ракет

Для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Противник пишет об ударах гиперзвуковыми "Цирконами" по Киеву. Летит буквально почти вся номенклатура. Вопрос только что именно является целью», — отмечается в публикации.

Ранее на Украине показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом.

На Киев произошла массированная атака — за 10 минут по военным объектам в столице ударили около 15 баллистических ракет. По информации российских военкоров, самолеты МиГ-31 выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В воздух также поднялись ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 и направились к рубежам пуска.

