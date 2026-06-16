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14:30, 16 июня 2026Ценности

В сети обсудили внешний вид Мелании Трамп на турнире UFC

Мария Винар

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Жена президента США Дональда Трампа, фотомодель Мелания привлекла публику внешним видом на турнире UFC, который был организован в честь 80-летия ее супруга. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летняя первая леди США выбрала для спортивного мероприятия черное облегающее платье и накинула на плечи кожаный пиджак люксового бренда Dolce & Gabbana. Под наряд она подобрала остроносые туфли марки Christian Louboutin и дополнила образ колье с бриллиантовым крестом.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу образа знаменитости. «Вульгарный наряд», «Возможно, я просто привыкла к тому, что члены королевской семьи одеваются сдержанно и с достоинством. Уместно ли ей как первой леди демонстрировать грудь?», «Выглядит так, как будто собралась на похороны», «Самая красивая и стильная первая леди в истории», «Великолепная женщина», «Нравится она вам или нет, но она прекрасна», — обсуждали они в комментариях под материалом.

Ранее сообщалось, что младший сын президента США Бэррон появился на турнире UFC с новым имиджем и также вызвал споры в сети.

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