20-летний сын Трампа с новым имиджем появился на публике и вызвал споры в сети

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон с новым имиджем появился на публике и вызвал споры в сети. Фото и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Page Six.

20-летний наследник американского лидера посетил турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 event. Фотографы запечатлели его в темно-синем костюме и белой рубашке, верхние пуговицы которой были расстегнуты. Он предстал перед камерами с длинными кудрявыми волосами.

Пользователи сети обратили внимание на неряшливый внешний вид и округлившееся лицо Трампа младшего. «Бэррон выглядит так, как будто нашел тайник с алкоголем», «Он похож на бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо», «Он тоже ест в "Макдоналдсе"?», «Как по мне, он очень красивый», «Он становится мужчиной — вот, что с ним происходит», «Что вы к нему пристали? Он просто очень хорошо ест», — обсуждали юзеры.

В мае младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай появился на параде Победы в Москве и также привлек внимание зрителей.