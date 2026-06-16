Россиянам назвали шесть снижающих риск рака продуктов

Онколог Ивашков посоветовал добавить в рацион жирную рыбу для защиты от рака

Онколог Владимир Ивашков заявил, что снизить риск рака можно, если добавить в рацион шесть продуктов. Их он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

Первым таким продуктом Ивашков назвал жирную рыбу. Она снижает уровень хронического воспаления в организме, которое является причиной развития рака, объяснил врач. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, необходимо употреблять две порции жирной рыбы в неделю. Аналогичным эффектом, по словам доктора, обладает оливковое масло Extra Virgin и ягоды.

Кроме того, врач призвал включить в рацион крестоцветные овощи, чтобы снизить риск рака. При этом он подчеркнул, что термообработка снижает их пользу, поэтому от долгой варки лучше отказаться. Также Ивашков посоветовал разнообразить ежедневное меню луком и чесноком. «Значимый эффект — от одного зубчика чеснока или половины луковицы в день», — написал он.

Ранее онколог Александр Серяков перечислил женщинам привычки, повышающие риск рака груди. Он предупредил, что курение провоцирует развитие опухолевых процессов.