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Из жизни
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14:29, 16 июня 2026Из жизни

Со дна реки достали средневековый меч

В Польше местный житель поднял со дна реки меч возрастом около тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Muzeum Ziemi Wronieckiej

Со дна реки в Польше достали средневековый меч возрастом около тысячи лет в исключительно хорошем состоянии. Об этом сообщает Heritage Daily.

Оружие извлек из вод реки Варта Мирослав Тухольски, житель города Вронька. Он сразу сообщил о находке властям. Археолог Рышард Петшак подтвердил подлинность меча и отнес его к раннему Средневековью, примерно к XI веку — эпохе первых Пястов, когда Центральную Европу сотрясали частые военные конфликты.

Как именно клинок оказался в реке, пока неясно. Возможно, он принадлежал дружиннику, павшему в битве, а может быть, его намеренно бросили в воду в качестве ритуального подношения богам. Специалисты гадают, был ли владелец нового клинка поляком или викингом.

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15 декабря 2021

Меч отправлен на реставрацию в Университет Николая Коперника в Торуни. После окончания работ он займет почетное место в экспозиции Музея Вронcкого края.

Ранее в Израиле у древнего порта Дор нашли меч эпохи Крестовых походов. Уникальную находку сделал Шломи Кацин — студент, изучающий морские цивилизации.

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