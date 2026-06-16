Стремительно разбогатевший Маск купил разработчика ИИ-приложения для программистов

SpaceX купила разработчика ИИ-приложения для программистов Cursor за $60 млрд

Космическая компания ставшего первым в истории триллионером Илона Маска реализовала опцион на покупку Anysphere — разработчика ИИ-приложения для программистов Cursor. Как сообщает Reuters, сумма сделки, как и анонсировалось в апреле, еще до выхода SpaceX на биржу, составит 60 миллиардов долларов, а слияние компаний планируется завершить в июле-сентябре.

Как писали СМИ, стремительно разбогатевший за последние дни Маск, который стремится наверстать отставание от ключевых конкурентов в сфере искусственного интеллекта, обязался закрыть сделку в течение 2026 года. В противном случае SpaceX пришлось бы выплатить крупнейшую в истории неустойку в 10 миллиардов долларов.

«Мы очень рады сотрудничеству и считаем SpaceX лучшей компанией в мире в области вычислительной инфраструктуры. То, чего они добились, — потрясающе», — прокомментировал президент Anysphere Оскар Шульц.

Отмечается, что Cursor теперь получит дополнительные вычислительные мощности для разработки моделей ИИ. В феврале, после объединения SpaceX с его ИИ-компанией xAI, Маск поделился, что бизнес стартапа будет разделен. Одна из команд будет заниматься чат-ботом Grok, другая — ИИ-моделью для программирования, третья — моделью для создания изображений, четвертая — проектом Macrohard, нацеленным на моделирование программных продуктов с помощью искусственного интеллекта.