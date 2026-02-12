В слившемся с его же космической компанией ИИ-стартапе Маска пройдут увольнения

Маск объявил об изменении структуры xAI и увольнении части сотрудников

Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска после слияния с его же космической компанией SpaceX изменит организационную структуру, также в нем пройдут сокращения. Об этом со ссылкой на выступление миллиардера на общекорпоративном собрании пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Маск объяснил, что реорганизация предприятия повлечет увольнение части сотрудников, так как эти люди «лучше подходили для ранней стадии» развития xAI. По его словам, бизнес компании будет разделен на четыре основных направления. Одна из команд будет заниматься чат-ботом Grok, другая — ИИ-моделью для программирования, третья — моделью для создания изображений, четвертая — проектом Macrohard, нацеленным на моделирование программных продуктов с помощью искусственного интеллекта.

«Вероятно, со временем Macrohard станет самым важным нашим проектом», — предположил предприниматель.

В результате произошедшего в феврале слияния SpaceX и xAI была образована самая дорогая частная компания в мире, 43 процентами акций которой владеет Маск, укрепивший свое лидерство в списке самый богатых людей планеты. Его состояние, согласно актуальным данным Bloomberg, превышает сейчас 850 миллиардов долларов.

Ранее «Лента.ру» писала о том, как опасения ведущих американских программистов за свои рабочие места в связи со стремительным развитием ИИ переросли в их среде в ожидания конца мира и вылились в прожигание жизни из-за неверия в будущее. Буквально на днях глава исследовательского подразделения по безопасности искусственного интеллекта в недавно оцененной в 350 миллиардов долларов компании Anthropic Мринанк Шарма сообщил в письме коллегам, что «мир в опасности», и уволился, написав, что решил заняться изучением поэзии.