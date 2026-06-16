Мигранты с мачете устроили драку в центре туристического города Европы и попали на видео

Мигранты устроили драку с мачете из-за спора с владельцем ресторана в Барселоне

Мигранты с мачете устроили массовую драку в центре Барселоны (Испания) из-за спора с владельцем ресторана и попали на видео. Кадры и подробности истории публикует газета The Sun.

Инцидент произошел на бульваре Рамбла-дель-Раваль в центре туристического города Европы 14 июня. По данным местных СМИ, драка была вызвана спором между гражданами Алжира и владельцем пакистанской закусочной.

После словесной перепалки посетители покинули заведение, но вскоре вернулись с несколькими новыми людьми с мачете и палками. Мужчины бросали камни с земли, били друг друга, наносили удары ножами и бросались стульями. Жестокую драку остановила прибывшая на место полиция. Всего в потасовке участвовали 30 человек, но были задержаны лишь четверо. О не выживших или пострадавших не сообщается, однако на видео замечены сидящие на улице люди, которым обрабатывают раны.

Ранее в Таиланде туристы устроили массовую ночную драку. При этом жителя США ударили ногой в лицо. Полиция задержала подозреваемых — ими оказались граждане Европы.