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14:31, 16 июня 2026Спорт

Назван срок рассмотрения допуска российских фигуристов

ISU вернется к рассмотрению допуска российских фигуристов в ближайшие недели
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jurij Kodrun - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) вернется к вопросу рассмотрения допуска российских фигуристов в ближайшие недели. Сроки в организации назвали «Матч ТВ».

На совете ISU, который прошел на Тенерифе, был поднят вопрос об участии фигуристов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. По словам представителей ISU, в настоящее время проводится дальнейший анализ ситуации.

Результаты анализа будут представлены на следующем заседании совета организации. Точные его даты пока не названы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сочла бесчеловечным отношение к российским фигуристам со стороны ISU. Она посчитала, что отечественные спортсмены заслуживают возвращения на международную арену.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

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