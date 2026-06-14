Заслуженный тренер СССР Тарасова сочла беспределом и позором недопуск фигуристов из России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова двумя словами описала ситуацию с российскими фигуристами. Ее слова приводит «Советский Спорт».

Тарасова сочла бесчеловечным отношение к российским фигуристам со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). «То, что происходит в отношении наших фигуристов — беспредел и позор. Надеюсь, что как минимум наших юниоров вернут на международную арену. Дети в чем виноваты? Должны уже возвращать всех. Хватит издеваться над нашими спортсменами», — сказала Тарасова.

14 июня в испанском Тенерифе состоится конгресс ISU. Ожидается, что на нем примут решение о возвращении на международные соревнования российских юниоров.

12 июня вице-президентом организации был избран россиянин Александр Кибалко. В качестве профессионального спортсмена Кибалко принимал участие в зимних Олимпийских играх 1998, 2002 и 2006 годов. Он также становился победителем Кубка мира (2001), победителем и серебряным призером чемпионата Европы (2001) по конькобежному спорту.