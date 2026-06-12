Вице-президентом ISU избран россиянин Александр Кибалко

Россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту. Об этом сообщает Sport24.

Голосование состоялось на конгрессе организации в испанском Тенерифе. В финале россиянин победил болгарина Стойчо Стойчева. В совет ISU Кибалко входит с 2022 года.

В качестве профессионального спортсмена Кибалко принимал участие в зимних Олимпийских играх 1998, 2002 и 2006 годов. Он также становился победителем Кубка мира (2001), победителем и серебряным призером чемпионата Европы (2001) по конькобежному спорту.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.