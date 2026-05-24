В Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о возможном запуске «Орешника»

В Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о возможном запуске ракеты «Орешник». Об этом сообщает «Украинская правда».
По ее информации, произошло как минимум шесть сильных вызрывов, о которых сообщили жители разных районов.
По данным мониторинговых пабликов, Киев был атакован несколькими баллистическими ракетами. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушные силы предупредили о возможном запуске ракеты «Орешник». «Угроза применения баллистической ракеты средней дальности (Орешник)», — говорилось в сообщении.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара в том числе по Киеву. Глава государства не исключил применения «Орешника». Посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».