В Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о возможном запуске «Орешника»

В Киеве произошли взрывы после предупреждения ВС Украины об угрозе «Орешника»

В Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о возможном запуске ракеты «Орешник». Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее информации, произошло как минимум шесть сильных вызрывов, о которых сообщили жители разных районов.

По данным мониторинговых пабликов, Киев был атакован несколькими баллистическими ракетами. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные силы предупредили о возможном запуске ракеты «Орешник». «Угроза применения баллистической ракеты средней дальности (Орешник)», — говорилось в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара в том числе по Киеву. Глава государства не исключил применения «Орешника». Посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».