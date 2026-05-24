00:58, 24 мая 2026Бывший СССР

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе запуска «Орешника»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Воздушные силы Украины в Telegram-канале сообщили о возможном запуске ракеты «Орешник».

«Угроза применения баллистической ракеты средней дальности ("Орешник")», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о фиксации скоростных целей в разных регионах Украины. Над Киевом наблюдаются беспилотники «Герань».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара в том числе по Киеву. Глава государства не исключил применения «Орешника». Посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».

