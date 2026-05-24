01:31, 24 мая 2026

Серия выстрелов прозвучала возле Белого дома

Журналисты ABC и NBC сообщили о 20-30 выстрелах возле Белого дома
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Серия выстрелов прозвучала возле Белого дома в Вашингтоне, прессе велели проследовать в зал для брифингов. Об этом в соцсети Х написала журналистка ABC News Селина Ван.

«Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов», — заявила она.

Журналистка NBC Джули Циркин также добавила, что было слышно около 20-30 выстрелов.

В начале мая Белый дом временно закрывали из-за стрельбы в нескольких кварталах от здания — в районе Национальной аллеи рядом с монументом Вашингтона. Уточняется, что сотрудники Секретной службы открыли огонь и ранили вооруженного мужчину к югу от Белого дома.

