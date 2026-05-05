Белый дом США временно закрыли из-за стрельбы

06:27, 5 мая 2026

Белый дом США временно закрывали из-за стрельбы в нескольких кварталах от здания
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Белый дом США временно закрывали из-за стрельбы в нескольких кварталах от здания — в районе Национальной аллеи рядом с монументом Вашингтона. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что сотрудники Секретной службы открыли огонь и ранили вооруженного мужчину к югу от Белого дома.

После инцидента сотрудник Секретной службы по связям с Конгрессом Крис Макдональд написал в электронном письме Конгрессу, что не было никаких признаков того, что мужчина, доставленный в больницу с множественными огнестрельными ранениями, целился в кого-либо в президентском комплексе.

«Президенту Трампу ничего не угрожало, и в настоящее время нет никаких известных связей между инцидентом и Белым домом», — написал он.

Об инциденте стало известно вечером 4 мая. Стрельба произошла в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал с речью. Секретная служба перевела всех журналистов в зал для пресс-конференций.

