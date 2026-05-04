Рядом с Белым домом произошла стрельба

Reuters: В США произошла стрельба рядом с Белым домом

В США произошла стрельба рядом с Белым домом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Секретная служба Соединенных Штатов сообщила, что сотрудники правоохранительных органов ранили одного человека.

Стрельба произошла в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал с речью. Секретная служба перевела всех журналистов в зал для пресс-конференций.

В субботу вечером, 25 апреля, сотрудники Секретной службы вывели Трампа с торжественного ужина в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Некоторые назвали случившееся покушением. Однако американский журналист Джон Вароли в разговоре с «Абзацем» предположил, что инцидент мог быть инсценировкой, чтобы поднять рейтинг политика.