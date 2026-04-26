В США назвали покушение на Трампа инсценировкой

Журналист из США Вароли предположил, что покушение на Трампа было фальшивкой

Покушение на президента США Дональда Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на американского репортера Джона Вароли.

В субботу вечером, 25 апреля, сотрудники Секретной службы вывели президента США Дональда Трампа с торжественного ужина в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Некоторые назвали случившееся покушением. Однако американский журналист Вароли в разговоре с «Абзацем» предположил, что инцидент мог быть инсценировкой.

Репортер назвал актуальный рейтинг 45-го и 47-го президента США очень низким. Джон Вароли подчеркнул, что Трамп сейчас очень непопулярен и среди либералов, и среди консерваторов. По его словам, американского президента недолюбливают даже внутри его собственной команды. По этой причине в администрации могли устроить фальшивое покушение, чтобы поднять рейтинг действующего президента.

«Он намерен делать что-то, чтобы вызвать жалость, поднять рейтинг, а потом еще обвинить врага — мол, иранцы хотели меня убить», — заявил Вароли. Журналист также обратил внимание на шутку пресс-секретаря Белого дома, которая перед торжественным ужином пошутила, что «будут выстрелы».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе в минувшую субботу. Каллас заметила, что в демократическом обществе не должно быть насилия.