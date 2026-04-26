14:57, 26 апреля 2026Мир

В США назвали покушение на Трампа инсценировкой

Журналист из США Вароли предположил, что покушение на Трампа было фальшивкой
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tom Brenner / AP

Покушение на президента США Дональда Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на американского репортера Джона Вароли.

В субботу вечером, 25 апреля, сотрудники Секретной службы вывели президента США Дональда Трампа с торжественного ужина в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Некоторые назвали случившееся покушением. Однако американский журналист Вароли в разговоре с «Абзацем» предположил, что инцидент мог быть инсценировкой.

Репортер назвал актуальный рейтинг 45-го и 47-го президента США очень низким. Джон Вароли подчеркнул, что Трамп сейчас очень непопулярен и среди либералов, и среди консерваторов. По его словам, американского президента недолюбливают даже внутри его собственной команды. По этой причине в администрации могли устроить фальшивое покушение, чтобы поднять рейтинг действующего президента.

«Он намерен делать что-то, чтобы вызвать жалость, поднять рейтинг, а потом еще обвинить врага — мол, иранцы хотели меня убить», — заявил Вароли. Журналист также обратил внимание на шутку пресс-секретаря Белого дома, которая перед торжественным ужином пошутила, что «будут выстрелы».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе в минувшую субботу. Каллас заметила, что в демократическом обществе не должно быть насилия.

