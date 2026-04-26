40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

11:17, 26 апреля 2026

В ЕС прокомментировали покушение на Трампа

Каллас обрадовалась, что Трамп не пострадал при стрельбе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton. Об этом она написала в X.

«Испытываю облегчение от того, что все присутствующие, включая президента Трампа, находятся в безопасности после стрельбы», — отреагировала онам на покушение.

Каллас также подчеркнула, что в демократическом обществе не должно быть политического насилия.

Стрельба началась в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

На ужине также присутствовала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Она опубликовала фото с места событий.

