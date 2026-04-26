Посол Украины в США опубликовала фото под столом во время покушения на Трампа

Посол Украины в США Стефанишина опубликовала фото во время покушения на Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина была участником торжественного ужина в отеле Washington Hilton, во время которого началась стрельба. Она опубликовала фото на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Попытка покушения на президента США Дональда Трампа. С президентом и первой леди все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату», — написала она.

Стрельба началась в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

Позднее Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, в котором высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, назвав ее «фантастической». По его словам, они действовали быстро и храбро. Стрелок был задержан, им оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.