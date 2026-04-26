Трамп сыронизировал над своей эвакуацией из отеля

Трамп с иронией назвал «отличным вечером» стрельбу и свою эвакуацию в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social с иронией прокомментировал инцидент в отеле Washington Hilton, где произошла стрельба, а его самого экстренно эвакуировали из зала.

«Отличный вечер в Вашингтоне», — написал Трамп.

Американский лидер высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, назвав ее «фантастической». По его словам, они действовали быстро и храбро. Стрелок был задержан. Трамп признался, что предложил продолжить мероприятие, однако подчеркнул: окончательное решение остается за правоохранительными органами. В любом случае, отметил президент, вечер пройдет не по плану, и шоу придется проводить заново.

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.