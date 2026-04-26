Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
03:52, 26 апреля 2026

Секретная служба эвакуировала Трампа с торжественного ужина из-за шума в зале
Марина Совина (ночной редактор)
Офицеры Секретной службы эвакуировали президента США Дональда Трампа с торжественного ужина. Об этом сообщает Fox News.

В зале, где проходило мероприятие, поднялся шум. После этого к сидящему за столом главе государства сразу подошли охранники, закрыли его своими телами и быстро увели его, а также первую леди Меланию Трамп, из помещения.

Одновременно на сцене появились вооруженные автоматами сотрудники спецслужбы.

Что стало причиной инцидента, пока не известно. По информации канала, одного человека заметили убегающим из зала, его преследовали силовики.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

