В США арестовали угрожавшего расправиться с Трампом мужчину

ABC News: в США арестовали мужчину, который угрожал расправиться с Трампом

Федеральные власти США арестовали жителя Аризоны, который угрожал расправиться с избранным президентом США Дональдом Трампом и его семьей. Об этом пишет ABC News со ссылкой источники и обвинительные документы.

Мануэль Тамайо-Торрес — мужчина, предположительно угрожавший устроить расправу над политиком, размахивал винтовкой типа AR-15 и «делал странные и нелепые заявления о Трампе». В августе он посетил предвыборное мероприятие избранного президента США.

В видеороликах, опубликованных в социальных сетях Тамайо-Торреса, мужчина угрожает «сделать дыру в лице» Трампа, расправиться с его сыном, а также со всей его семьей. Согласно обвинительным документам, подобные угрозы он публиковал «почти ежедневно» в последние месяцы, утверждая, что «человек 1» (так, по данным издания, в обвинительных документах обозначили избранного президента — прим. «Ленты.ру») «похитил и продал его детей в целях сексуальной эксплуатации».

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. 15 сентября произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявший был задержан, политик не пострадал.