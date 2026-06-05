Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:34, 5 июня 2026Силовые структуры

Российскому ресторатору смягчили наказание за обналичивание 12 миллиардов рублей

Суд Воронежа снизил до 14 лет наказание ресторатору Скоркину за обналичивание ₽12 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский областной суд смягчил наказание с 17 до 14 лет лишения свободы ресторатору Максиму Скоркину по масштабному уголовному делу о незаконном обналичивании более 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также инстанция решила снизить осужденному сумму штрафа с миллиона до 800 тысяч рублей.

Российского ресторатора арестовали осенью 2023 года, расследование уголовного дела велось с 2017 года, в нем фигурировало 27 человек. Их обвиняли в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

Как установил Центральный райсуд Воронежа, в период с 2010-го по 2017 год преступная группа через подконтрольные фирмы обналичила 12 миллиардов рублей, заработав в виде комиссионного вознаграждения 338 миллионов рублей. Часть этих средств была легализована при покупке гостинично-банного комплекса под Воронежем.

Фигуранты дела были осуждены на сроки от 2 до 14 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    Премьер Польши изменил мнение о Зеленском

    Буданов отправится в Польшу из-за вызвавшего скандал решения Зеленского

    Швеция отправит сотни военных в граничащую с Россией страну

    Киеву предрекли «показательную порку» после одной фразы Путина

    Трамп дал прогноз по Украине

    Помощник Путина оценил отношение США к Украине

    Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена

    55-летний Мэтт Деймон снялся для журнала и восхитил фанатов

    Захарова прокомментировала обращение Путина фразой «сестры тоже работают»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok