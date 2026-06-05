Российскому ресторатору смягчили наказание за обналичивание 12 миллиардов рублей

Суд Воронежа снизил до 14 лет наказание ресторатору Скоркину за обналичивание ₽12 млрд

Воронежский областной суд смягчил наказание с 17 до 14 лет лишения свободы ресторатору Максиму Скоркину по масштабному уголовному делу о незаконном обналичивании более 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также инстанция решила снизить осужденному сумму штрафа с миллиона до 800 тысяч рублей.

Российского ресторатора арестовали осенью 2023 года, расследование уголовного дела велось с 2017 года, в нем фигурировало 27 человек. Их обвиняли в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

Как установил Центральный райсуд Воронежа, в период с 2010-го по 2017 год преступная группа через подконтрольные фирмы обналичила 12 миллиардов рублей, заработав в виде комиссионного вознаграждения 338 миллионов рублей. Часть этих средств была легализована при покупке гостинично-банного комплекса под Воронежем.

Фигуранты дела были осуждены на сроки от 2 до 14 лет колонии.