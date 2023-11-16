Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Суд Воронежа арестовал ресторатора Скоркина по делу об обналичивании 12 млрд руб

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.

Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.