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20:49, 16 ноября 2023Силовые структуры

Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Суд Воронежа арестовал ресторатора Скоркина по делу об обналичивании 12 млрд руб

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.

Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.

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      Любовь Ширижик
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