Центробанк назвал способы борьбы с «ресторанной схемой»

Центробанк дал банкам рекомендации по борьбе с ресторанной схемой отмыва денег

Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег, сообщает РБК.

По словам представителя регулятора, мониторинг эквайринговых операций (прием платежей от населения) позволил выявить некоторые уязвимости, с помощью которых услугу могут использовать недобросовестные участники рынка.

В случае «ресторанной схемы» речь идет о том, что кафе, рестораны или магазины использовали для приема оплаты терминалы, оформленные на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять средства на свои счета, а перенаправлять их туристическим компаниям и крупным автосалонам для покупки наличных или же переводить на счета граждан напрямую.

При этом для клиента оплата выглядела абсолютно нормальной, он получал чек, выписка из банка свидетельствовала, что платеж прошел с «ресторанным» кодом МСС. Совершать подмену позволяли банки-эквайеры, а ключевым звеном в схеме была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк».

Саму схему Центробанк, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба обнаружили еще в прошлом году. Объем операций по ней ведомства оценивают в 100 миллиардов рублей.

Теперь для борьбы со схемой ЦБ рекомендует присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды МСС в соответствии с правилами платежных систем, а также проводить периодические проверки магазинов и ресторанов на предмет соответствия характера деятельности продавца характеру трансакций. Банки должны будут изучить число платежей в течение часа, дня, месяца, их распределение в течение суток, сумму операций, количество операций от одного плательщика за короткий промежуток времени и такого рода данные, которые могут послужить признаками мошенничества.

Также банкам и платежным агрегаторам надо будет в сообщениях о платеже указывать ИНН предприятия, его наименование, идентификатор POS-терминала, а при обслуживании интернет-магазинов банкам надо проверять соответствие сайта, указанного в договоре о приеме платежей, тому, с помощью которого фактически продаются товары и услуги.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов заметил, что реализовать такие меры для небольших компаний будет непросто. Для большинства предприятий соответствие деятельности МСС-коду является сложной задачей, а потому новые рекомендации могут заметно увеличить нагрузку на банковскую инфраструктуру.