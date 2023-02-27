Регуляторы выявили используемую ресторанами схему обналичивания денег

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили «ресторанную схему» обналичивания денег

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки.

Данный механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.

Как выяснилось в ходе проверки, ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей».

Если обычно деньги за услуги ресторана зачисляются напрямую заведению от его банка, а выручка декларируется в полном объеме, то эта схема предусматривала платежи через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно были «включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», разъясняли в ФНС.

Деньги в значительной части приходили к компаниям, «не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности», а затем безналичные средства менялись на неинкассированную наличность. Ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, и даже банки, обслуживающие эти заведения, получали искаженные данные.

РИБ стал агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял ключевую функцию — расчетную. На его этапе происходила смена денежного потока и платежи, которые приходили от ресторанов, уходили различным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило более пяти тысяч терминалов по приему наличных платежей. В схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. Единственное, что объединяло все это между собой, была процессинговая инфраструктура, функционирующая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ», рассказал РБК источник, знакомый с материалами проверки.

Схема функционировала с 2018 по 2022 год. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценивается в 100 миллиардов рублей, а размер преступного дохода — в 8 –10 процентов от этой суммы, то есть 8 –10 миллиардов рублей в год, рассказали проверяющие.

Основная идея «разлома эквайринга» заключается в том, что карточная транзакция в ресторане не имеет связи с реальным платежом в пользу заведения, хотя для клиента это выглядит как нормальный платеж, объяснил РБК источник, знакомый с результатами проверки. По его словам, клиент ресторана может получить нормальный чек, кешбэк в своем банке и выписку по платежу с «ресторанным» кодом MCC (merchant category code). Но реальный платеж до расчетного счета ресторана не дойдет, говорит он.

Как отмечает РБК, первых клиентов к схеме подключили к концу 2018 года, в апреле 2021 года Центробанк отозвал лицензию у РНКО «РИБ». Такое решение было принято после того, как к организации неоднократно применялись меры за нарушение законов о регулировании банковской деятельности. В частности, ЦБ сообщал о нарушении требований в области противодействия отмыванию денег. «РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — подчеркивал регулятор.

После отзыва лицензии «схему пришлось спешно переносить в другие кредитные организации», говорит источник, знакомый с ходом проверки. Чтобы они не столкнулись с отзывом лицензии, «было принято решение создать дублирующие цепочки, опирающиеся на полностью самостоятельную банковскую инфраструктуру».

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что эта схема не использовала «какие-то особые дыры в бизнесе, так как оборудование подменялось с согласия и желания клиентов». «Схема абсолютно противозаконная, и пользовавшиеся ею участники хорошо знали об этом, но желание более легкого способа повышения рентабельности своего бизнеса преобладало над боязнью наказания», — сказал он.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, самый жесткий сценарий, который может ожидать участников схемы — это возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). «Учитывая сложность описанной схемы, в этой ситуации могут назначаться и максимальные сроки — до 20 лет лишения свободы», — добавляет он. Схема сложна технически, что «является и признаком высокой квалификации организаторов, и делает ее одновременно и уязвимой, поскольку безналичные платежи проще отследить», — заключает Горбунов.