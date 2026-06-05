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20:32, 5 июня 2026Ценности

Певица Оливия Родриго в кружевном платье снялась для обложки журнала

Певица Оливия Родриго в кружевном платье снялась для обложки журнала Dazed
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка журнала Dazed

Американская певица Оливия Родриго снялась в откровенной фотосессии для журнала Dazed. Снимки опубликованы на сайте издания.

23-летняя знаменитость попала на обложку журнала в кружевном платье ярко-красного цвета. В то же время на других кадрах она позировала в блестящем бра, а также полупрозрачном платье из черного кружева. В интервью журналу исполнительница рассказала, что стала более независимой в творчестве и все чаще полагается на собственный вкус, а не на ожидания публики.

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Автором съемки выступил фотограф Райана МакГинли, а стилистом — Догукан Несанир. Известно, что героиню запечатлели в образах брендов Miu Miu, Prada, Saint Laurent, Alaïa, Versace и Vaquera.

В мае Родриго ответила на обвинения в сексуализации детей.

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