14:49, 29 мая 2026

Певица Оливия Родриго ответила на обвинения в сексуализации детей

Певица Оливия Родриго заявила, что обвинения из-за розового мини-платья ее расстроили
Мария Винар

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская певица Оливия Родриго ответила на обвинения в сексуализации детей. Своими мыслями на данную тему она поделилась в подкасте The New York Times (NYT).

23-летняя исполнительница призналась, что инцидент, связанный с недавним выступлением в розовом мини-платье, ее расстроил. Она считает, что это показывает, насколько педофилия нормализована в обществе. «Это просто риторика, которой нас пичкают с самого детства: не носи это, потому что тогда мужчина будет сексуализировать твое тело и это будет твоя вина. Это так странно», — заявила знаменитость.

При этом Родриго отметила, что выступление в платье, по ее мнению, не было вызывающим. «Мне совсем не показалось, что я в этом выгляжу сексуально. В тот момент я подумала, что это так круто. Я почувствовала себя похожей на Кэтлин Ханну или Кортни Лав, которые являются моими кумирами», — объяснила собеседница газеты.

Известно, что Оливия Родриго выступила на мероприятии музыкального сервиса Spotify в мини-платье с цветочным принтом. После этого певицу принялись критиковать в соцсетях за выбор подобного сценического образа, а некоторые комментаторы и вовсе обвинили ее в сексуализации детей.

