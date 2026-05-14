Певицу Оливию Родриго обвинили в сексуализации детей

Оливию Родриго обвинили в сексуализации детей из-за цветочного мини-платья

Американская певица Оливия Родриго нарвалась на хейт в сети из-за любви к чрезмерно коротким платьям. Подробности публикует USA Today.

23-летняя исполнительница выступила на мероприятии музыкального сервиса Spotify в мини-платье с цветочным принтом. После этого Родриго принялись критиковать в соцсетях за выбор подобного сценического образа, а некоторые комментаторы и вовсе обвинили ее в сексуализации детей.

Пользовательница @arepababyy написала в X, что ультракороткое платье певицы напомнило ей одежду из детского отдела. В качестве доказательства юзерша привела скриншот из магазина для малышей с похожим по дизайну нарядом. «Практически одинаковые платья. Неужели Оливия Родриго не может одеться как нормальная поп-звезда, а не малышка?» — посетовала она.

Поклонники встали на защиту певицы и напомнили, что фасон платьев «бэби-долл» популярен десятилетиями, в том числе и среди других представителей индустрии развлечений. Сама Родриго никак не отреагировала на волну критики.

В марте 2024 года Оливия Родриго раздала презервативы на концерте в США. Таким образом певица решила поддержать женщин и выступить в защиту их репродуктивных прав.