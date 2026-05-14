Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 14 мая 2026Ценности

Певицу Оливию Родриго обвинили в сексуализации детей

Оливию Родриго обвинили в сексуализации детей из-за цветочного мини-платья
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Xavi Torrent / Getty Images for Spotify

Американская певица Оливия Родриго нарвалась на хейт в сети из-за любви к чрезмерно коротким платьям. Подробности публикует USA Today.

23-летняя исполнительница выступила на мероприятии музыкального сервиса Spotify в мини-платье с цветочным принтом. После этого Родриго принялись критиковать в соцсетях за выбор подобного сценического образа, а некоторые комментаторы и вовсе обвинили ее в сексуализации детей.

Материалы по теме:
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023

Пользовательница @arepababyy написала в X, что ультракороткое платье певицы напомнило ей одежду из детского отдела. В качестве доказательства юзерша привела скриншот из магазина для малышей с похожим по дизайну нарядом. «Практически одинаковые платья. Неужели Оливия Родриго не может одеться как нормальная поп-звезда, а не малышка?» — посетовала она.

Поклонники встали на защиту певицы и напомнили, что фасон платьев «бэби-долл» популярен десятилетиями, в том числе и среди других представителей индустрии развлечений. Сама Родриго никак не отреагировала на волну критики.

В марте 2024 года Оливия Родриго раздала презервативы на концерте в США. Таким образом певица решила поддержать женщин и выступить в защиту их репродуктивных прав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

    Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok