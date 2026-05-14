ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

Лебедев: ВС России нанесли удары по авиазаводу и «селу олигархов» под Киевом

Вооруженные силы (ВС) России совершили масштабную комбинированную атаку с использованием 64 ракет разных типов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одной из целей российских ударов стало «село олигархов». Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Подпольщик сообщил, что основными целями удара стали военные объекты в Киеве и центральной части Украины. По его данным, ВС России нанесли удар по неустановленному объекту в престижном поселке Козин. «Там (в Козине — прим. «Ленты.ру») расположены одни из самых дорогих особняков украинского олигархата: особняк Ахметова, особняк Клюевых, имение Юры Енакиевского и другая провластная элита, а также частные острова, искусственно созданные в Днепре», — написал он.

Кроме того, Лебедев отметил, что российские военнослужащие атаковали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктуру аэродрома Борисполь, которая включает в себя тренировочную базу спецназа, бизнес-центр в Киеве, где на нескольких этажах располагался кол-центр, обслуживавший потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиабазу в Староконстантинове и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Более того, по словам подпольщика, российские ракеты атаковали территорию, где под землей расположены разветвленные коммуникации. Он подчеркнул, что в это место приезжали высокопоставленные лица на дорогих автомобилях с дипломатическими номерами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россию ожидает ответ за массированные удары по Украине. Зеленский поручил ВСУ и спецслужбам разработать возможные варианты ответа на атаку.