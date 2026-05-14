Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

Зеленский: За удары по Украине будет справедливый ответ

Россию ждет ответ за массированные удары по Украине. Такое заявление в Telegram сделал украинский лидер Владимир Зеленский на фоне массированных ударов Москвы.

«За все эти удары будет справедливый ответ. Важно, чтобы были санкции мира против России», — написал он.

Украинский лидер 13 мая заявил, что Россия продолжает одну из самых долгих массированных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников.

Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, по имеющимся данным, использовался противником для производства беспилотных летательных аппаратов. Также повреждены объекты инфраструктуры.

