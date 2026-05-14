Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 14 мая 2026Бывший СССР

Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

Зеленский: За удары по Украине будет справедливый ответ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Россию ждет ответ за массированные удары по Украине. Такое заявление в Telegram сделал украинский лидер Владимир Зеленский на фоне массированных ударов Москвы.

«За все эти удары будет справедливый ответ. Важно, чтобы были санкции мира против России», — написал он.

Украинский лидер 13 мая заявил, что Россия продолжает одну из самых долгих массированных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников.

Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, по имеющимся данным, использовался противником для производства беспилотных летательных аппаратов. Также повреждены объекты инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Выявлен скрытый фактор серьезных заболеваний почек

    Дачник с пистолетом Макарова привлек внимание полицейских своим огородом

    В России захотели увеличить число рейсов с Крайнего Севера из-за жалоб

    Меркель дала совет по переговорам с Трампом

    Основатель «Агаты Кристи» призвал обращать внимание на приметы и знаки судьбы

    Журналиста Венедиктова оштрафовали в России

    В российской школе пять детей пострадали из-за распыления перцового баллончика

    Российский учитель запретил число 67 на уроках математики с одной целью

    Россия резко нарастила вывоз халяльной продукции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok