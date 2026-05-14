Человек взмыл в воздух на полсотни метров из-за сильного ветра

В Индии сильный ветер поднял человека в воздух на высоту в 50 метров

В Индии сильный ветер поднял человека в воздух. Мужчина взмыл на высоту в полсотни метров, сообщает газета The Indian Express.

Такими последствия непогоды оказались в индийском штате Уттар-Прадеш. На снятых очевидцами кадрах видно, как человек в попытке удержаться на земле схватился руками за жестяной сарай. Однако ветер оказался слишком сильным и снес эту постройку вместе с индийцем.

Мужчину подбросило в воздух — на высоту около 50 метров. В результате индиец выжил, но получил множественные травмы.

Ранее сильный ураган обрушился на Северо-Курильск. Порывы ветра достигали около 40 метров в секунду. Дома россиян буквально начали ходить ходуном. Местные жители отметили, что никогда не сталкивались с подобной стихией.