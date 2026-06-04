ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:15, 4 июня 2026Путешествия

Россиянам посоветовали избегать нескольких блюд на шведском столе

Турэксперт Ансталь посоветовала избегать на шведском столе салатов с соусами
Алина Черненко

Фото: Stanislav71 / Shutterstock / Fotodom

Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь посоветовала россиянам избегать нескольких блюд на шведском столе, чтобы не пролежать весь отпуск с отравлением. Рекомендациями она поделилась с Life.ru.

По словам собеседницы издания, главную опасность представляют скоропортящиеся продукты, особенно салаты с соусами и йогурты. Вместо них лучше выбирать блюда с ингредиентами, которые подвергались термической обработке.

Материалы по теме:
Как выбрать отель и не испортить отпуск? Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
Как выбрать отель и не испортить отпуск?Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
7 августа 2023
Диета при пищевом отравлении у взрослых. Что можно и нельзя есть и пить?
Диета при пищевом отравлении у взрослых.Что можно и нельзя есть и пить?
1 октября 2024

Ансталь отметила, что при выборе отеля всегда нужно обращать внимание на отзывы о питании — это должно быть одним из главных критериев. Также важно заранее узнать, как организован шведский стол — часто бывает, что выбор блюд большой, но ассортимент однообразен, а продукты — некачественные, добавила она.

Если же после еды возникает недомогание, Ансталь посоветовала выпить кока-колу, содержащую в своем составе вещества, которые очень часто нейтрализуют отравление.

Ранее российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала самые небезопасные блюда на шведском столе в отелях. На первом месте в ее списке оказался рис — этот продукт, по ее словам, содержит споры бактерии, которая прекрасно переживает варку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Раскрыты детали соглашения между Израилем и Ливаном

    В Европе пообещали помочь Армении в избавлении зависимости от России

    В России нашли способ строить дома за четыре месяца

    В России защитили права более 30 миллионов владельцев приватизированного жилья

    Разговор об имуществе между братьями на остановке закончился расправой

    Производитель объяснил популярность часов Путина

    Роботизированную «Депешу» показали на ПМЭФ

    21-летняя мать высунулась из машины и погубила себя

    Захарова отвергла оплату Москвой дороги Армении в Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok