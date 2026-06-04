Россиянам посоветовали избегать нескольких блюд на шведском столе

Турэксперт Ансталь посоветовала избегать на шведском столе салатов с соусами

Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь посоветовала россиянам избегать нескольких блюд на шведском столе, чтобы не пролежать весь отпуск с отравлением. Рекомендациями она поделилась с Life.ru.

По словам собеседницы издания, главную опасность представляют скоропортящиеся продукты, особенно салаты с соусами и йогурты. Вместо них лучше выбирать блюда с ингредиентами, которые подвергались термической обработке.

Ансталь отметила, что при выборе отеля всегда нужно обращать внимание на отзывы о питании — это должно быть одним из главных критериев. Также важно заранее узнать, как организован шведский стол — часто бывает, что выбор блюд большой, но ассортимент однообразен, а продукты — некачественные, добавила она.

Если же после еды возникает недомогание, Ансталь посоветовала выпить кока-колу, содержащую в своем составе вещества, которые очень часто нейтрализуют отравление.

Ранее российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала самые небезопасные блюда на шведском столе в отелях. На первом месте в ее списке оказался рис — этот продукт, по ее словам, содержит споры бактерии, которая прекрасно переживает варку.

