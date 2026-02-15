Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:57, 15 февраля 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала самые небезопасные блюда в отелях

Алина Черненко

Фото: Svetlyachock / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала самые небезопасные блюда на шведском столе в отелях. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первый продукт в списке путешественницы — рис. По ее словам, он содержит споры бактерии, которая прекрасно переживает варку. «Когда рис сварили и он начинает остывать в мармите (а это часто происходит к концу завтрака), эти споры просыпаются и начинают активничать», — предупредила автор публикации.

Материалы по теме:
Как выбрать отель и не испортить отпуск? Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
Как выбрать отель и не испортить отпуск?Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
7 августа 2023
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
6 декабря 2025

На второе место Лисейкина поместила блюда из яиц, которые часто готовят большими порциями заранее. «Скрембл или омлет могут простоять час-полтора, постепенно остывая. А если яйца недостаточно прожарились изначально, то это прямой путь к проблемам», — пояснила она.

Россиянка также призналась, что она старается избегать салатов с майонезом и сметаной. На шведском столе они часто стоят при комнатной температуре, а не в холоде, и внешне могут выглядеть нормально, хотя внутри уже «идут процессы».

Кроме того, блогерша обычно обходит стороной блюда со сливочными соусами и подливками, так как при остывании они становятся отличной средой для размножения бактерий.

Лисейкина включила в свой антирейтинг и десерты с кремом, макароны с сыром, бекон и сосиски. Туристам, которые боятся отравлений, она порекомендовала брать продукты в индивидуальных упаковках (например, джем в порционных баночках, масло в фольге или йогурт в стаканчиках), целые фрукты, свежую выпечку без начинки и вареные яйца вкрутую.

Ранее другая тревел-блогерша предостерегла туристов от семи блюд на шведском столе в Египте. По ее мнению, легко отравиться можно яркими напитками в прозрачных пластиковых емкостях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на заявление Рютте о победе НАТО в войне с Россией

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Австрийского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Олимпиаде из-за размера обуви

    На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

    Стоимость покупки Эпштейном особняка у бывшего главы Victoria’s Secret была 20 долларов

    Композитор Рыбников отсудил за песню «Буратино» три миллиона рублей

    Российская тревел-блогерша назвала самые небезопасные блюда в отелях

    МВД раскрыло личность жестоко избившего двух женщин в храме россиянина

    Зеленский встретился с премьер-министром Северной Македонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok