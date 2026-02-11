Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Путешествия
07:30, 11 февраля 2026Путешествия

Россиянка предостерегла туристов от семи блюд на шведском столе в отелях Египта

Алина Черненко

Фото: KELENY / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова, много раз бывавшая в Египте, предостерегла туристов от семи блюд на шведском столе в местных отелях. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, россиянка посоветовала соотечественникам избегать ярких напитков в прозрачных пластиковых емкостях. По мнению Коноваловой, такой «химией» можно и отравиться.

Второй продукт, на который обратила внимание путешественница, — яркие пудинги «из ничего». «По сути, это смесь крахмала, красителя, сахара и ароматизатора. Меня особенно настораживают пудинги кислотных цветов — ярко-зеленые, розовые или оранжевые. Выглядят они эффектно, но разве можно такое есть?» — задалась она вопросом.

Автор публикации также отметила, что в отелях Египта пиццу часто подают как перекус на пляже или у бассейна, а на следующий день ее же кладут на шведский стол на обеде. Так же иногда поступают со сложными горячими блюдами.

«Это, на мой взгляд, странно и иногда небезопасно. Например, тушенные в сливках перцы с рисом. Зачем есть такое блюдо в холодном виде?» — порассуждала россиянка.

Кроме того, она порекомендовала туристам воздержаться от дегустации египетского супа молохея, который имеет слизкую текстуру и очень специфический вкус, салатов со странными сочетаниями (например, холодные макароны с колбасой и капустой) и рулетов из непонятных ингредиентов.

«Я не понимаю, из чего сделана эта закуска. Будто египтяне запекли мясной рулет с морковкой внутри, а затем охладили. А может, это печень. Или рыба. А может, он из остатков вчерашнего мяса? Неаппетитно, странно… Настораживающе», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные минусы отдыха в Египте. В список вошли холодные ветра, некачественная уборка в отелях и плохие пляжи.

