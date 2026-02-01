Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:34, 1 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала минусы отдыха в Египте фразой «не дождетесь хорошего сервиса»

Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская путешественница Саша Коновалова, много раз бывавшая в Египте, назвала основные минусы и плюсы отдыха в этой африканской стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, главный минус Египта — холодные ветра, которые делают купание в море некомфортным. Даже если турагент уверяет, что нашел идеальный отель, всегда есть вероятность, что в особо штормовые дни ветер доберется и туда, предупредила Коновалова.

Материалы по теме:
«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
26 июня 2025
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022

Второй минус этой страны — плохая уборка в отелях, потому что египтяне по натуре — лентяи. «Кое-где вы не дождетесь хорошего сервиса без чаевых», — такой фразой описала местные гостиницы россиянка.

Путешественница также отметила, что на некоторых египетских пляжах купаться можно только с пирса. Кроме того, в этой стране можно легко провести половину отпуска в туалете — потому что желудок иностранцев не привык к местной воде.

Чтобы избежать разочарований в поездке, Коновалова порекомендовала туристам внимательно читать отзывы и смотреть обзоры отелей, всегда проверять информацию о пляжах, отливах, чистоте и питании, а также подготовить мелкие доллары на чаевые.

Среди плюсов Египта россиянка назвала самое красивое в мире море, теплый климат круглый год, обилие свежих фруктов по низким ценам и большой выбор отелей на любой вкус.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые нюансы отдыха в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим». В частности, она посоветовала не ехать туда соотечественникам, которые боятся морской живности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Живущий в Израиле Семен Слепаков нашел способ заработать в России

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Влияние конфликта США и Ирана на ход СВО оценили

    Стало известно о возможной отмене встречи России и Украины в Абу-Даби

    Россиянам назвали красноречивые сигналы проблем с зубами

    Мошенники обменяли москвичке десятки миллионов рублей на билеты из банка приколов

    Россиянин с захваченного США танкера вернулся домой

    Нурмагомедов спрогнозировал победителя чемпионата мира — 2026 по футболу

    Армия Евросоюза стала террористической организацией в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok