Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:35, 27 июля 2025Путешествия

Россиянка описала отдых в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим»

Алина Черненко

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российская путешественница Саша Коновалова описала некоторые нюансы отдыха в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим». Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации посоветовала не ехать в эту африканскую страну соотечественникам, которые боятся морской живности. «Красное море кишит рыбами. У берега их обычно не слишком много, но они могут приплыть и коснуться вас в любой момент. А еще в Красном море есть опасные существа (например, крылатка или рыба-камень)», — предупредила россиянка.

Она также отметила, что Египет не стоит посещать туристам, которые боятся нападения акул, не устойчивы к климату, не готовы закрывать глаза на сервис и не любят долго выбирать отели.

«А в Египте это важно! Нужно читать отзывы, учитывать расположение отеля (он может быть окружен пустырями или шумными улицами), внимательно изучать тип пляжа (в Шарме и Хургаде они очень разные)», — пояснила Коновалова.

Материалы по теме:
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022
«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
26 июня 2025

Кроме того, она порекомендовала перед поездкой в Египет занизить ожидания. «В любом отеле может оказаться неподходящее вам питание, недостаточно высокий сервис, не идеальные номера. Перфекционистам в Египте, скорее всего, не понравится», — заключила автор.

Ранее россиянка провела отпуск в отеле Египта и призналась, что никому бы не посоветовала такой отдых. Она пожаловалась на паутину в углах, плесень на стенах в душевой и пыль в номере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России захотели сократить часы продажи алкоголя

    В турецком отеле мальчику из России разрезало кожу и мышцы до кости

    Россиянка описала отдых в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим»

    Путин поздравил главу Киргизии с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе

    В Венгрии назвали препятствия для мирных инициатив Трампа по Украине

    Песков прокомментировал награждение осужденного бывшего генерала Попова орденами

    Миранчук спас команду от поражения в матче MLS

    Раскрыта причина отмены главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

    Над Ленобластью сбили больше десяти беспилотников

    США и ЕС провели переговоры по пошлинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости