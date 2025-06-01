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12:32, 1 июня 2025Путешествия

Россиянка описала отель в Египте фразой «никому бы не посоветовала такой отдых»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская туристка провела отпуск в отеле Египта и призналась, что никому бы не посоветовала такой отдых. Впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница портала Татьяна поселилась с семьей в отеле Royal Naama Resort в Шарм-эш-Шейхе. Россиянка пожаловалась, что в трехместном номере не хватало подушки и полотенец для третьего человека, а персонал в течение нескольких дней их не приносил.

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«Туалетную бумагу тоже приходилось постоянно выпрашивать. Уборка в номере не производилась вообще, постельное белье также не меняли. Хорошо, что мы там были недолго», — такими фразами описала сервис в египетском отеле туристка.

Татьяна также обратила внимание на общую неухоженность гостиницы. «Паутина в углах, плесень на стенах в душевой, в номере — пыль, в коридорах везде пыльно, грязно. Видимо, им не хватает обслуживающего персонала», — предположила она.

Кроме того, россиянку расстроили цены в платном баре отеля — по ее словам, они были как в хорошем ресторане. «На входе проверяют сумки, чтобы не пронесли с собой никакие напитки. Это уже ни в какие ворота не лезет!» — возмутилась автор.

Ранее другая российская туристка побывала на египетском курорте Хургада и пожаловалась на условия в местном отеле. По ее словам, отдыхающим «нуж­но бы­ло бо­роть­ся за еду».

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