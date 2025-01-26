Российская туристка побывала на египетском курорте Хургада и пожаловалась на условия в местном отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Анастасия рассказала, что они с семьей поселились в отеле Hawaii Le Jardin Aqua Park, заплатив за тур 297 тысяч рублей на четверых.

«Наутро мы пошли завтракать и, мягко говоря, офигели. В ресторане нужно было бороться за еду, занимать место тоже с боем, а все потому, что в отеле было огромное количество арабов (самих египтян, наверное)», — такими фразами описала свой опыт россиянка, добавив, что они хватали еду, как будто впервые ее видели.

Анастасия \пожаловалась, что в отеле был только один бассейн для европейцев, куда не пускали египтян. «Нам было запрещено купаться в любых других бассейнах отеля, да особо и не хотелось, потому что такое ощущение, что воспитание у арабов напрочь отсутствует — как у детей, так и у большинства взрослых», — возмутилась она.

Кроме того, туристке не понравилась анимация, которая была только «для своих». «Хотя в отеле достаточно гостей как из России, так и из Европы, руководство решило забить на нас в плане развлекательных программ», — заключила Анастасия.

Ранее еще одна российская туристка отправилась в Египет и описала отдых фразой «были вечно голодные и похудели». По ее словам, в плане питания отель в Шарм-эш-Шейхе стал худшим из всех мест, где она когда-либо бывала.