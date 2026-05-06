14:21, 6 мая 2026

Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

На Северо-Курильск обрушился мощный ураган
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Телеканал 360»

В Северо-Курильске прошел сильный ураган. Порывы ветра достигали около 40 метров в секунду. Очевидцы поделились с «360.ru» подробностями последствий от разбушевавшейся стихии.

«Ветер был действительно сильный. (...) Для нас это не первый такой ураганный ветер, но дома ходили ходуном. Были неприятные ощущения», — рассказала местная жительница, отметив, что на данный момент ситуация улучшилась.

Согласно опубликованным телеканалом кадрам, на улицах города выпал снег. Также можно увидеть разбросанный по дорогам металлический лист и другой мусор, который разнесло сильным ветром.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что в ближайшие годы климатическая ситуация в мире будет только ухудшаться — аномальные погодные явления станут еще более частыми и интенсивными.

