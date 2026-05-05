Человечеству дали неутешительный прогноз

13:24, 5 мая 2026

Ученый Киселев: Климатическая ситуация в мире будет только ухудшаться
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Octavio Jones / Reuters

В ближайшие годы климатическая ситуация в мире будет только ухудшаться — аномальные погодные явления станут еще более частыми и интенсивными. Неутешительный прогноз человечеству дал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Климатическая катастрофа связана не только с глобальным потеплением, но и с изменением гидрологического режима — именно от него зависит количество осадков. В частности, Киселев обратил внимание на учащение аномальных погодных явлений — штормов, ураганов и ливней.

«Говорить о том, что каждый год будет теплее предыдущего, не приходится. Но тенденция к продолжению потепления сохранится в ближайшие годы, потому что все действия человека возымеют реакцию не сразу, поскольку сама климатическая система инерционна», — отметил ученый.

Киселев напомнил, что в России изменение климата проходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Поэтому тенденция к росту числа природных аномалий будет особенно заметна в стране.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что климат в России уже изменился с континентального на резко континентальный.

