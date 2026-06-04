В Роскачестве раскрыли изменения в российском виноделии

Глава Роскачества Протасов: За последние два года российское вино стало качественнее

За последние два-три года российское виноделие перешло от восстановления к интенсивному росту, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. В интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что это подтверждается рекордным сбором винограда, увеличением числа производителей и резким повышением качества продукции.

«Более трети всех российских виноградников сегодня находятся в самом продуктивном возрасте — от 5 до 15 лет. Молодые, но уже зрелые лозы дают предсказуемый и качественный урожай. Как итог, валовой сбор винограда в 2025 году достиг 955 тысяч тонн — это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю», — сообщил Протасов.

По его словам, в 2025-м в России произведено 57,2 миллиона декалитров винодельческой продукции, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. С 2020 года рост составил почти треть. Благодаря такой динамике страна впервые заняла 11-е место в мире по объему производства вина, указал Протасов.

«Только за четыре года количество производителей выросло на 35 процентов и достигло 213 предприятий. Вино сегодня делают уже в 18 субъектах федерации, а конкуренцию лидирующему Краснодарскому краю наращивают Крым, Дагестан и Северная Осетия», — обратил внимание специалист.

Рост числа игроков, объясняет он, неизбежно запустил конкуренцию за качество. Протасов отметил, что эта эволюция четко отражается в результатах национального винного рейтинга.

«Если в 2019 году планку в 81 балл и выше по международным стандартам дегустации преодолевали только 17 процентов исследованных вин, то по итогам последних лет этот показатель вырос до 76 процентов. Теперь более трех четвертей вин на рынке соответствуют высоким стандартам качества», — заключил глава Роскачества.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок французского вина в Россию увеличились более чем в 10 раз в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. За отчетный период поставщики из Франции отправили в Россию вина на общую сумму свыше девяти миллионов евро. Для сравнения, в январе-марте 2025 года показатель находился на уровне 700 тысяч евро. Таким образом, за год стоимость поставок выросла примерно в 12,9 раза.