20:13, 14 мая 2026

Россиянка назвала самые удачные месяцы для дешевой поездки в Японию

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Российская блогерша назвала самые удачные месяцы для дешевой поездки в Японию. Об этом она рассказала на своей странице @whtaprttlf в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по мнению автора ролика, самый дешевый месяц — январь. В это время в стране не проходят какие-либо торжественные события, однако можно покататься на лыжах и купить себе вещи по огромным скидкам в начале года. Адекватные цены ждут туристов и в октябре, при этом людей будет немного, а погода хорошая.

В ноябре цены уже сильно вырастут из-за сезона Момидзи («Красная пора»). Иностранцы заполонят популярные локации, чтобы увидеть огненно-красные и желтые оттенки деревьев. А вот пик цветения сакуры приходится на апрель — в этом месяца Япония тоже принимает много отдыхающих, при этом бронировать туры нужно сильно заранее.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.

