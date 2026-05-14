В самых дорогих смартфонах Samsung нашли неустранимый изъян

В How-To Geek назвали выступающую камеру серьезным изъяном смартфонов Samsung

Все флагманские смартфоны Samsung имеют сильно выступающую из корпуса камеру, из-за чего ими трудно пользоваться с удобством. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты медиа заметили, что производители смартфонов — в том числе, Samsung — стараются выпускать максимально тонкие устройства. Однако они совсем не беспокоятся о крупном модуле камеры, который значительно выступает из корпуса. Авторы раскритиковали дорогие телефоны Samsung, назвав бампер с камерой неустранимым изъяном.

По словам редактора портала Кори Гюнтера, камера Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 7 и прочих флагманов расположена в левой части задней панели устройств. Из-за этого аппараты сильно шатаются, когда лежат на столе экраном вверх — пользоваться ими в этот момент неудобно. Гюнтер отметил, что сильное шатание мешает проверять уведомления, отвечать на сообщения и листать ленту соцсетей — люфт невозможно игнорировать.

В качестве примера хорошего решения проблемы журналист выделил телефоны Google Pixel. Они тоже имеют огромную камеру, но она ориентирована не вертикально, а горизонтально. Из-за этого телефон не шатается, когда лежит на столе. При этом чехол, который в таком случае советуют использовать многие блогеры, не решает проблему.

