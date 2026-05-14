Названа причина отложить покупку нового iPhone

Покупку нового смартфона Apple посоветовали отложить, чтобы дождаться iPhone 20

Журналисты профильного издания MacRumors посоветовали отложить приобретение нового смартфона Apple. Материал опубликован на сайте медиа.

Середину 2026 года авторы портала назвали самым подходящим временем, чтобы удержать себя от покупки нового iPhone. Специалисты назвали причину — по их словам, нужно дождаться выхода iPhone 20, который должен стать одним из важнейших смартфонов в истории Apple.

Авторы назвали новую модель, которая должна появиться в сентябре 2027 года, юбилейным смартфоном — он выйдет в 20-летнюю годовщину с момента выпуска первого iPhone. Инсайдеры называют это обновление самым масштабным с момента выпуска iPhone X в 2017 году.

В материале отмечается, что iPhone 20 должен получить частично стеклянный корпус, экран с тонкими рамками и систему биометрического сканирования Face ID и фронтальную камеру, спрятанные под дисплеем. «Конечно, этот совет не подойдет вам, если вы обновляете свой iPhone каждый год, но в среднем покупатель пользуется своим iPhone от двух до четырех лет», — подытожили журналисты.

В начале мая инсайдер под ником Fixed Focus Digital назвал причину задержки выхода iPhone 18. По его информации, Apple хочет дольше продержать iPhone 17 в продаже, чтобы больше заработать.