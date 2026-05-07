Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:30, 7 мая 2026Наука и техника

Стала известна реальная причина задержки выпуска iPhone 18

FFD: Apple задержит выпуск iPhone 18, чтобы заработать на iPhone 17
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорации Apple решила перенести выпуск iPhone 18, чтобы продать как можно больше смартфонов и заработать. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Fixed Focus Digital (FFD).

Ранее несколько инсайдеров — в том числе, Марк Гурман и Мин-Чи Ко — заявили, что iPhone 18 выйдет не осенью 2026 года, а в начале 2027-го. Поздний релиз связывали с выходом другого важного продукта Apple в сентябре — складного смартфона. Однако аналитик Fixed Focus Digital заявил, что реальная причина задержки заключается в том, что американская компания хочет больше заработать.

Специалист объяснил, что обычно в течение одного-двух месяцев после выпуска новых iPhone смартфоны оказываются дефицитными — в том числе, на фоне крупных ноябрьских распродаж в Китае и по всему миру. Поэтому Apple наращивает запасы базового iPhone 17, чтобы хорошо продать и так популярную модель в конце года.

При этом iPhone 18, по слухам, может получить более слабый процессор и в определенных деталях отличаться в худшую сторону от iPhone 17. FFD полагает, что выход нового устройства не создаст такого ажиотажа на рынке, который наблюдался после релиза iPhone 17.

Ранее в Counterpoint Research заявили, что самый дешевый смартфон серии iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале 2026 года. В топ-3 также попали iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Москвичам рассказали об отключении горячей воды

    На Украине описали вайб приехавшего европейского короля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok