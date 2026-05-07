Стала известна реальная причина задержки выпуска iPhone 18

FFD: Apple задержит выпуск iPhone 18, чтобы заработать на iPhone 17

Корпорации Apple решила перенести выпуск iPhone 18, чтобы продать как можно больше смартфонов и заработать. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Fixed Focus Digital (FFD).

Ранее несколько инсайдеров — в том числе, Марк Гурман и Мин-Чи Ко — заявили, что iPhone 18 выйдет не осенью 2026 года, а в начале 2027-го. Поздний релиз связывали с выходом другого важного продукта Apple в сентябре — складного смартфона. Однако аналитик Fixed Focus Digital заявил, что реальная причина задержки заключается в том, что американская компания хочет больше заработать.

Специалист объяснил, что обычно в течение одного-двух месяцев после выпуска новых iPhone смартфоны оказываются дефицитными — в том числе, на фоне крупных ноябрьских распродаж в Китае и по всему миру. Поэтому Apple наращивает запасы базового iPhone 17, чтобы хорошо продать и так популярную модель в конце года.

При этом iPhone 18, по слухам, может получить более слабый процессор и в определенных деталях отличаться в худшую сторону от iPhone 17. FFD полагает, что выход нового устройства не создаст такого ажиотажа на рынке, который наблюдался после релиза iPhone 17.

Ранее в Counterpoint Research заявили, что самый дешевый смартфон серии iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале 2026 года. В топ-3 также попали iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.