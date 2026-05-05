Назван самый продаваемый смартфон в мире

CR: iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире

Самый дешевый смартфон серии iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

За первые три месяца iPhone 17 оказался самым продаваемым смартфоном в мире. Его доля составила шесть процентов. При этом весь топ-3 заняли устройства Apple — ниже расположились iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Успех новых девайсов американского бренда объяснили повышенным спросом.

В список также включили устройства Samsung — Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A17 4G. Также в числе девайсов топа назвали еще один смартфон Apple — iPhone 16 — и Xiaomi Redmi A5.

По словам старшего аналитика CR Харшита Растоги, iPhone 17 стал очень популярным благодаря важным отличиям от предшественника. Аппарат получил экран с поддержкой частоты 120 герц, увеличенную память 256 гигабайт и двойную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей. Среди устройств Samsung в топ попали только телефоны линейки Galaxy A.

В заключение аналитики CR заявили, что на долю 10 самых популярных смартфонов пришлось 25 процентов мировых продаж. Это самый высокий показатель за первый квартал за всю историю.

Ранее инсайдер Fixed Focus Digital заявил, что Apple придется упростить новый iPhone, чтобы сэкономить на его производстве. По этой причине ожидается, что iPhone 18 не будет сильно отличаться от iPhone 17.