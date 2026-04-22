06:31, 22 апреля 2026Наука и техника

Новый iPhone удешевят

Fixed Focus Digital: Apple упростит iPhone 18 ради экономии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anna Barclay / Getty Images

Корпорации Apple придется упростить новый iPhone, чтобы сэкономить на его производстве. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital.

По данным специалиста, в компании обеспокоены ростом себестоимости смартфонов на фоне подорожавшей оперативной памяти и накопителей. И если в случае флагманов эта проблема стоит не так остро, то недорогие телефоны становятся все дороже в производстве. Из-за этого Apple удешевит и упростит будущий iPhone 18.

Fixed Focus Digital сообщил, что Apple постарается максимально сэкономить на производстве iPhone 18, чтобы удержать его цену на уровне iPhone 17 — 799 долларов (около 60 тысяч рублей). По этой причине стартовый смартфон бренда по характеристикам будет сильно похож на недорогой iPhone 18e. Примечательно, что выпуск обоих устройств должен состояться в начале 2027 года.

Конкретные шаги Apple по «приведению iPhone 18 в соответствие с моделью 18e» инсайдеру неизвестны. При этом предшественники iPhone 18 и 18e — iPhone 17 и 17e соответственно — достаточно сильно отличаются друг от друга. Так, iPhone 17 имеет экран Pro Motion с частотой 120 герц и двойную камеру, а 17e — дисплей 60 герц и один объектив камеры.

В середине апреля известный инсайдер под ником yeux1122 заявил, что Apple не станет повышать цены на свои самые дорогие смартфоны. По его данным, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будут стоит столько же, сколько и актуальное поколение телефонов — 1100 (82 тысячи рублей) и 1200 долларов (90 тысяч рублей) соответственно.

